MUCİZE 'ÖMER ÖZKAN' BEBEK 1 YAŞINDA
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MUCİZE 'ÖMER ÖZKAN' BEBEK 1 YAŞINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyada ilk kez kadavradan alınan rahimle nakil yapılan Derya Sert, 9 yıllık bekleyişin ardından geçen sene oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Dünyada ilk kez kadavradan alınan rahimle nakil yapılan Derya Sert, 9 yıllık bekleyişin ardından geçen sene oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Hamileliğinin 28'nci haftasında 760 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açan Ömer Özkan bebek bugün 1 yaşına girdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Derya Sert, 4 Haziran 2020'de sağlıklı bebek dünyaya getirdi. Hamileliğinin 28'inci haftasında, 760 gram ağırlığında doğan 'mucize' bebeğe, doktoru Ömer Özkan'ın ismi verildi. Mersin'de yaşayan ve her ay kontrol amaçlı Antalya'ya gelen Derya Sert, gün içinde oğluyla keyifli dakikalar geçiriyor. İlk kez anne olma heyecanını yaşayan Derya Sert, geçen ay ilk kez anneler gününü kutladı. Derya Sert'in 'kabul olmuş en güzel duamsın' diyerek sevdiği oğlu 'Ömer Özkan' bebek, bugün 1 yaşına girdi.

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(3 MART 2021)

Aslı DURANANTALYA, (DHA) -

MUCİZE 'ÖMER ÖZKAN' BEBEK 1 YAŞINDA
MUCİZE 'ÖMER ÖZKAN' BEBEK 1 YAŞINDA
MUCİZE 'ÖMER ÖZKAN' BEBEK 1 YAŞINDA
MUCİZE 'ÖMER ÖZKAN' BEBEK 1 YAŞINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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