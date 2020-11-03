Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları kim? Mucize filmi fragmanı
Mucize, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Mucize konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Mucize filmi fragmanı da haberimizde.
Film takipçileri ''Mucize özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mucize filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.
MUCİZE FİLMİ KONUSU
Yaşanmış bir aşk masalı ve unutulmaz bir dostluğun acılarla dolu hikâyesi. 1960'lı yıllarda sefalet ve yoksulluk içinde yaşayan, darbenin içinde debelenen Türkiye'nin panormasına ışık tutan film, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüzbinlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikâyesini anlatıyor. 1960 darbe döneminde geçen Mucize, Egeli bir öğretmenin Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişini beyazperdeye getiriyor.
MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Film, 2015 yılında vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından büyük beğeni topladı. Mucize filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Talat Bulut - Muallim Mahir
Mert Turak - Aziz
Seda Tosun - Mızgin
Zafer Alpat - Zafer Ögretmen
Meral Çetinkaya - Hazar
Ali Sürmeli - Haydar
Serpil Gül - Güle'nin annesi
Berivan Kahraman - Sare
Büşra Pekin - Gülten (Güle)
Cezmi Baskın - İsa
Dilek Denizdelen - Rinde
Doğukan Polat - Feyzi
Erdem Yener - Celal
Erol Demiröz - Muhtar
Eylem Yıldız - Hanım
Haki Biçici - Minibüs şoförü
Çisil Oral - Kız
İlke Aycan Şener - Mahir'in kızı
Meriç Benlioğlu -
Metin Yıldız - Nevzat
Nazmi Kırık - Şemsettin
Nilgün Karababa - Bese
Nisa Melis Telli - Ceren (Mahirin kzı)
Özgür Özdemir -
Reyhan Ulu Ekinci - Şemsettinin eşi
Rosi Barbarosa - Hakim
Sinan Bengier - Hasan
Şenay Aksoy - Roşnanın annesi
Şenay Gürler - Cemile
Tansel Öngel - misafir oyuncu
Yıldız Kültür - Hene
Cihat Tamer - Milli Eğitim müdürü
Serhat Çağlayan