Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları kim? Mucize filmi fragmanı

Mucize, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Mucize konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Mucize filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''Mucize özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mucize filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

MUCİZE FİLMİ KONUSU

Yaşanmış bir aşk masalı ve unutulmaz bir dostluğun acılarla dolu hikâyesi. 1960'lı yıllarda sefalet ve yoksulluk içinde yaşayan, darbenin içinde debelenen Türkiye'nin panormasına ışık tutan film, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüzbinlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikâyesini anlatıyor. 1960 darbe döneminde geçen Mucize, Egeli bir öğretmenin Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişini beyazperdeye getiriyor.

MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Film, 2015 yılında vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından büyük beğeni topladı. Mucize filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Talat Bulut - Muallim Mahir

Mert Turak - Aziz

Seda Tosun - Mızgin

Zafer Alpat - Zafer Ögretmen

Meral Çetinkaya - Hazar

Ali Sürmeli - Haydar

Serpil Gül - Güle'nin annesi

Berivan Kahraman - Sare

Büşra Pekin - Gülten (Güle)

Cezmi Baskın - İsa

Dilek Denizdelen - Rinde

Doğukan Polat - Feyzi

Erdem Yener - Celal

Erol Demiröz - Muhtar

Eylem Yıldız - Hanım

Haki Biçici - Minibüs şoförü

Çisil Oral - Kız

İlke Aycan Şener - Mahir'in kızı

Meriç Benlioğlu -

Metin Yıldız - Nevzat

Nazmi Kırık - Şemsettin

Nilgün Karababa - Bese

Nisa Melis Telli - Ceren (Mahirin kzı)

Özgür Özdemir -

Reyhan Ulu Ekinci - Şemsettinin eşi

Rosi Barbarosa - Hakim

Sinan Bengier - Hasan

Şenay Aksoy - Roşnanın annesi

Şenay Gürler - Cemile

Tansel Öngel - misafir oyuncu

Yıldız Kültür - Hene

Cihat Tamer - Milli Eğitim müdürü

Serhat Çağlayan