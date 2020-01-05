: Mucize Doktor'un Ali Vefa'sından romantik kaçamak! Aşk pozuna beğeni yağdı

05.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:02

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting listelerini altüst eden Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle binlerce kişinin gönlünde taht kuran oyuncu Taner Ölmez, çekim arasını fırsat bilerek, sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile tatile çıktı.

ROMANTİK KAÇAMAK

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile mutlu bir beraberliği olan Ölmez'in son paylaşımı çok beğenildi. Yoğun tempoda çalışan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, romantik bir kaçamak yaptılar. Çift, birlikte oldukları kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sevilen çiftin paylaşımına ise binlerce beğeni ve yorum yağdı.

EVLİLİKLERİ MERAK KONUSU OLDU

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptıkları iddia edilen çiftin, ne zaman evleneceği ise hayranları tarafından merak ediliyor.

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