Mucize Doktor 'Gülin' kimdir? Merve Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Gülin karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Gülin kimdir, gerçek adı nedir? Merve Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Gülin karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Gülin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gülin (Merve Bulut) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Gülin (Merve Bulut) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR GÜLİN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Gülin karakterini "Merve Bulut" canlandırmaktadır.

MERVE BULUT KİMDİR?

Merve Bulut, 1998 yılında Kocaeli'nde doğmuştur. Merve Bulut, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. 1.72 cm boyunda 59 kg ağırlığında. Dizi oyunculuğuna 2012 yılında yayınlanan fakat kısa süren Uçurum dizisi ile başladı. Ardından 2015 yılında başrollerini Hazal Kaya, Aras Bulut İynemli, Ceyda Düvenci, Murat Aygen gibi değerli oyuncuların paylaştığı Maral Dizisinde Hamiş karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kara Yazı dizisinde rol aldı.

Merve Bulut, beyaz perdede sergilediği ilk performans ise 2014 yılında Bir Küçük Eylül Meselesi isimli sinema filminde Garson Emine karakteri ile olmuştu.

Güzel oyuncu, Fox Tv ekranlarının 2019-2020 yeni yayın dönemine damgasını vuran Mucize Doktor Dizisinde Sekreter Gülin karakterini canlandırdı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Mucize Doktor (Sekreter Gülin, 2019-2020)

Yıldızlar Şahidim (Mercan, 2017)

Kara Yazı (Sedef, 2017)

Maral (Hamiş, 2014)

Uçurum (2012)