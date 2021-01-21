Mucize Doktor 'Doruk Özütürk' kimdir? Hakan Kurtaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Doruk Özütürk karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Doruk Özütürk kimdir, gerçek adı nedir? Hakan Kurtaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Doruk Özütürk karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Doruk Özütürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Doruk Özütürk (Hakan Kurtaş) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Doruk Özütürk (Hakan Kurtaş) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR DORUK ÖZÜTÜRK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Doruk Özütürk karakterini "Hakan Kurtaş" canlandırmaktadır.

HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

Hakan Kurtaş (7 Eylül 1988, İzmir, Türkiye), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi resim öğretmeni, babası çocuk doktoru. Annesi, Hakan 3 yaşındayken İktisat bölümünden mezun olup ardından tekrar sınava girerek resim öğretmenliğini de bitirmiştir. Kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizer, müzikle uğraşır. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlanmıştır.

Tiyatro'ya orta okulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, Lisede bu işi yapmaya karar verir. 2010 yılında DOT Tiyatrosunun Punk Rock oyununda yer alır. Daha sonra atv'de yayınlanan Ezel dizisinin final bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırmıştır. 2011-2012 yıllarında TMC yapım tarafından Kanal D hazırlanan ve daha sonra Star TV'ye transfer olan Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Sinan Harmangil" rolüyle asıl çıkışını yapmıştır. 2012 yılında başrolünü Hatice Aslan ile paylaştığı Vücut filminde başından trajik olaylar geçen "İzzet Gündoğdu" karakterini canlandırmıştır. Yine 2012 yılında DOT tiyatrosunun Murat Daltaban yönetmenliğindeki oyunu Beautiful Burnout/Süpernova'da bir boksörü canlandırmıştır. Rolüne hazırlanmak için uzun süre boks eğitimi almıştır. En son Esme Madra yönetmenliğindeki Meşakkat ve Karısı kısa filminde oynamıştır, bu film Akbank 9. Kısa Film Festivali'nde 'Kurmaca Kısa Filmler' kategorisinde yarışmıştır. 2013 yılında Arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Efe Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurmuşlardır. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor. Şarkılarını da İnternet üzerinden yayınlamışlardır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2020- : Mucize Doktor : Doruk Özütürk : FOX

2019-2020 : Kadın : Cem : FOX

2018-2019 : Çarpışma : Demir : Show Tv

2018-2018 : 8. Gün : Rüstem Alaban : ATV

2017 : Dolunay : Deniz Kaya : Star Tv

2015-2016 : Filinta : Sultan II. Abdülhamid : TRT 1

2016 : Seddülbahir 32 Saat : Nafiz : TRT 1

2015 : Analar ve Anneler : Murat : ATV

2011-2012 : Bir Çocuk Sevdim : Başrol: Sinan Harmangil : Kanal D,Star TV

2011 : Ezel : Konuk oyuncu: Can Uçar : ATV

2013 : A.Ş.K. : Başrol: Kerem Gürsoy : Kanal D