Mucize Doktor dizisine katılan Yasemin Ergene Özilhan kimdir?

10.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:05

Başarılı oyuncu Yasemin Ergene, Doktorlar dizisinin ardından iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuş tu. Bu nedenle uzun süredir ekranalrdan uzakbir yaşam sürdürüyordu. Ergene, şu sıralar fenomen halin egelen Mucize Doktor dizisine Doktor Ela karakteri ile geri döndü. Yasemin Ergene Özilhan nereli? İşte detaylar...

YASEMİN ERGENE ÖZİLHAN KİMDİR?

Güzel oyuncu, 22 Ocak 1985 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Ergene'nin ikiz erkek kardeşi ve bir de abisi vardır. Henüz 3 yaşında iken ailesinin Almanya'dan dönüş yapmasıyla Tekirdağ'ın Mürefte kasabasına yerleşen Ergene, ilköğretim ve lise eğitimini bu kasabada tamamladı. 15 yaşındayken katıldığı Gaye Sökmen Ajans Elite Model Look yarışmasında son 10 finalist arasında yer aldı. Ayrıca 2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında da son 10'a kalmayı başardı. Lise öğrenimini Tekirdağ'a bağlı olan Mürefte köyünde tamamlayan Ergene, oyunculuk için liseden mezun olmasının ardından, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

VİZONTELE TUUBA FİLMİNDE YER ALDI

Yasemin Ergene, 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçti. 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap'dan diksiyon eğitimi aldı.

AŞK OYUNU DİZİSİ İLE POPÜLER OLDU

2005 yılında yayınlanmaya başlayan Aşk Oyunu dizisinde canlandırdığı Ekin Serbest karakteri, güzel oyuncunun popülerliğini arttırdı. 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuğu sonlandırdığını açıkladı. Neden olarak üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını açıkladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Yasemin Ergene, 16 Temmuz 2011 tarihinde İşadamı İzzet Özilhan ile evlendi. 2012 yılında Emine ve 2013 yılında da Ela adında iki kız çocuğu oldu.