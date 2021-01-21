Mucize Doktor dizisi 'Tanju Korman' kimdir? Murat Aygen kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Tanju Korman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Tanju Korman kimdir, gerçek adı nedir? Murat Aygen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Tanju Korman karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Tanju Korman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Tanju Korman (Murat Aygen) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Tanju Korman (Murat Aygen) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR TANJU KORMAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Tanju Korman karakterini "Murat Aygen" canlandırmaktadır.

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, (d. 29 Ekim 1971) Türk dizi ve sinema oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Oyuncu ismini 2005 yılında çekilen Ankara Ekspresi (Binbaşı Seyfi) rolüyle duyurmuştur ve farklı farklı dizi teklifleri gelmesiyle ismini duyuran Murat Aygen'in ilk sinema filmi Av Mevsimi adlı filmde (Şevket Altun) rolünü oynamıştır. 2008 Paramparça Aşklar ve Kül ve Ateş adlı televizyon dizilerinde oynamıştır.Yeni dizi sezonunda Medcezir adlı televizyon dizisi ile Star Tv'de ekran başına geçen Oyuncu paraya ve paranın sağladığı yaşama düşkün olmasına rağmen karısının hırslarından bıkmış bir tavır sergilemekte ve sürekli gözü Mine Tugay (Ender) karakterinde takılı kalan bir adamı sergileyen "Faruk Beylice" karakterini oynamaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2005 : Ankara Ekspresi : Binbaşı Seyfi : Tv filmi

2008 : Paramparça Aşklar : Cem : Tv dizisi

2009 : Kül ve Ateş : Doktor Hakan : Tv dizisi

2010 : Av Mevsimi : Şevket Altun : Sinema filmi

2011 : Dedektif Memoli : Kürşat : Tv dizisi

2013 : Medcezir : Faruk Beylice : Tv dizisi

2015 : Maral: En Güzel Hikayem : Hakan : Tv dizisi

2016 : Bodrum Masalı : Evren Ergüven : Tv dizisi

2017 : İstanbullu Gelin : Can : Tv dizisi

2018 : Şahin Tepesi : Demir : Tv dizisi

2019- : Mucize Doktor : Tanju Korman : Tv dizisi