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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki iki ana köprü, Rusya'nın gece düzenlediği balistik füze saldırısında vuruldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun açıklamasını aktaran BBC'nin haberine göre füzeler kentin Kuzey ve Güney köprülerine isabet etti; kentte su ve elektrik dağıtımı aksadı.

Kiev'de gece yarısına doğru şiddetli patlama sesleri duyuldu. Kliçko kısa süre sonra yaptığı açıklamada kentin "kritik altyapı sistemlerinin hasar gördüğünü" belirtti ve "Bazı bölgelerde su ve ısınma hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor" dedi.

3 MİLYON KİŞİ BU KÖPRÜLERLE KARŞIYA GEÇİYOR

Kiev'in batı ve doğu yakalarını Dinyeper üzerindeki sekiz büyük köprü birbirine bağlıyor. Kentte yaklaşık 3 milyon kişinin karşı yakaya geçmek için bu köprüleri kullandığı tahmin ediliyor. Başkentin büyük köprülerinin birkaçı ekim ayında da Rus insansız hava araçlarının hedefi olmuştu.

Yetkililer, gece saldırılarında Kiev metrosunun yer üstünden geçen bazı hatlarının da hasar gördüğünü bildirdi. Saldırı sırasında sivillere sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı. Çerkası bölgesinde ise bir Rus füze saldırısında 3 kişi yaralandı.

UKRAYNA KERÇ KÖPRÜSÜ'NÜ İKİNCİ GÜN DE VURDU

Aynı saatlerde Ukrayna ordusu, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'nü üst üste ikinci gün hedef aldı. Bölgenin Moskova tarafından atanan yöneticisi Sergey Aksyonov, köprüde trafiğin durdurulduğunu duyurdu. Hasarın boyutu henüz bilinmiyor.

Rus yetkililer, 24 saat içinde 2 bin 49 insansız hava aracının ve dört Flamingo uzun menzilli füzesinin düşürüldüğünü açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bunların yaklaşık 600'ünün başkente yöneldiğini söyledi. Rusya bunu savaşın başından beri kaydedilen en büyük Ukrayna insansız hava aracı saldırısı olarak nitelendirdi.

ZELENSKİY YENİ SALDIRI UYARISI YAPMIŞTI

Karşılıklı saldırılar, Ukraynalı, ABD'li ve Avrupalı yetkililerin savaşı sona erdirmek için yaptığı çevrim içi görüşmenin hemen ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazartesi akşamı Moskova'nın gece yeni saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuş, görüşmeyi "zor" diye nitelemişti.

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın Kuzey Kore'den "ayda onlarca füze" aldığını, Ukrayna'nın balistik füzelere karşı savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: BBC