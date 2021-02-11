Mucize Doktor Adil Hoca kimdir? Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı?

Mucize Doktor dizisinin sevilen ve Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından, 'Adil Erinç' karakterine hayat veren Reha Özcan, bu bölümden sonra sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki, Mucize Doktor Adil Hoca kimdir? Reha Özcan kimdir? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı?

Mucize Doktor dizisinde Adil Erinç ya da Adil Hoca rolüyle büyük beğeni toplayan Reha Özcan hakkında detaylar sorgulanıyor. Reha Özcan kardeşi, hayatı, eşi gibi tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Mucize Doktor Adil Hoca kimdir? Reha Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı?

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde, Bingöl'de doğdu. Orta eğitimini, Kartal Anadolu Lisesi'nden sonra lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-93 sezonunda İstanbul Antalya'ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nü yönetmen olarak çalıştırdı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. 2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, sinema ve televizyon çalışmaları da yapmıştır. Rol aldığı Bahtı Kara filmi ile birçok ödüle aday gösterilmiş ve ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016 Ekim ayında Devlet Tiyatrolarından emekli olmuştur.

ADİL HOCA ÖLÜYOR MU? REHA ÖZCAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

bu akşam FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor son bölümünde iki aile arasındaki Berhayat hastanesinde çıkan husumet sonucunda kör kurşunla vurulan Adil Hoca, maalesef daha fazla dayanamıyor ve ölerek diziye veda ediyor. Uzun zamandır zaten diziden ayrılacağı söylenen Reha Özcan, bu bölümde diziden ayrılıyor. Adil Hoca karakteri bugün yayınlanan Mucize Doktor dizisinde son kez yer aldı.