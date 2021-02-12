Mucize Doktor'a veda eden Reha Özcan'ın eşi bakın kim çıktı! İşte Adil Hoca'nın eşi

Mucize Doktor'un yayınlanan 49. bölümüne Adil Hoca'nın vurulması damga vurdu. Acil bir şekilde ameliyathaneye alınan Adil Hoca hayatını kaybetti. Adil Hoca'yı canlandıran Reha Özcan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı. İşte Özcan'ın eşi ve çocukları...