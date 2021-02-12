Mucize Doktor'a veda eden Reha Özcan'ın eşi bakın kim çıktı! İşte Adil Hoca'nın eşi
12.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:51
Mucize Doktor'un yayınlanan 49. bölümüne Adil Hoca'nın vurulması damga vurdu. Acil bir şekilde ameliyathaneye alınan Adil Hoca hayatını kaybetti. Adil Hoca'yı canlandıran Reha Özcan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı. İşte Özcan'ın eşi ve çocukları...
Mucize Doktor'da Adil Hoca'yı canlandıran usta oyuncu Reha Özcan da diziden ayrıldı. Adil Hoca'nın öldüğü sahnelerde ise Doktor Ali Vefa'yı canlandıran Taner Ölmez oyunculuğuyla beğeni topladı.
Kaynak: Snob Magazin