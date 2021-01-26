Mucize Doktor 47. bölüm 2. fragman izle! Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları, konusu nedir?

2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor'dan uyarlanan, başrollerinde Taner Ölmez ve Sinem Ünsal'ın rol aldığı Mucize Doktor 47. bölüm 2. fragman izle! Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları, konusu nedir?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yarı maaşla çalışmaya razı olan asistanların önünde şimdi son derece zorlu, 36 saatlik bir nöbet vardır. Sinirler gerilmeye başlayınca Ferman ve Ali kavga ederler. Diğer taraftan annesiyle anlaşan Ezo, Ali'ye veda etmeye mecbur kalır. Zorlu nöbetin sonuna geldiğimizde, bir asistan siciline yeni cezalar ekleyecek, bir diğeri başasistan olacak, Beliz'se sürpriz bir teklif alacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Reha Özcan

MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

46. bölümü ile ekrana gelen Mucize Doktor, her Perşembe saat 20:00'da FOX ekranlarında izleyici ile buluşmaktadır. 47. bölümü ile 28 Ocak tarihinde Mucize Doktor dizisi yayınlanacaktır.