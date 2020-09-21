Mucize Doktor 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 29. bölümde neler oldu? Mucize Doktor yeni sezon oyucuları kimler?
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Mucize Doktor 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 29. bölümde neler oldu? Mucize Doktor yeni sezon oyucuları kimler?

Yeni seazon ilk bölümü ile seyirciyi ekrana kitleyen Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor 29. bölümünde neler oldu? Mucize Doktor 30. bölüm 2. fragmanı izle!

Mucize Doktor 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 29. bölümde neler oldu? Mucize Doktor yeni sezon oyucuları kimler?
21.09.2020 09:05 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:09

24 Eylül Perşembe günü yayınlanacak Mucize Doktor dizisinde neler olacak? Mucize Doktor yeni sezon oyuncuları kimler? Mucize Doktor 30. bölüm 2. fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Berhayat Hastanesi'nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı'yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım'la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner…

Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar.Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar.

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

DOKTOR ALİ VEFA (TANER ÖLMEZ)

FERMAN ERYİĞİT (ONUR TUNA)

NAZLI GÜLENGÜL (SİNEM ÜNSAL)

BELİZ BOYSAL (HAZAL TÜRESAN)

KIVILCIM (ÖZGE ÖZDER)

TANJU KORMAN (MURAT AYGEN)

DEMİR (FIRAT ALTUNMEŞE)

AÇELYA (HAYAL KÖSEOĞLU)

SELVİ (BİHTER DİNÇEL)

GÜNEŞ (KORHAN HERDURAN)

DAMLA (MERVE DİZDAR)

ADİL ERİNÇ ( VE REHA ÖZCAN)

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