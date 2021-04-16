Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın gizemli aşkı ortaya çıktı
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Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın gizemli aşkı ortaya çıktı

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın gizemli aşkı ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemin gözde oyuncularından Onur Tuna'nın gizemli aşkı ortaya çıktı. İşte Tuna'nın sevgilisi...

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın özel hayatı oldukça merak ediliyordu. 35 yaşındaki oyuncunun meslektaşı Elif Doğan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İLİŞKİNİN MİMARI TANIDIK ÇIKTI

Onur Tuna ile Elif Doğan'ın ilişkisinin mimarı da ortaya çıktı. Tuna ile Yasak Elma dizisinde aynı seti paylaşan oyuncu Sevda Erginci, bu ilişkinin mimarıymış.

"DELİDOLU VE KISKANCIM"

Ünlü oyuncu Onur Tuna, 'İlişkilerinde nasılsın?' sorusuna şu cevabı vermişti: "Delidolu ve kıskancım. Ama bu "Bunu giyemezsin" tarzında değil. Bunu daha tatlı yollarla yapan biriyim. Bir kadın da bence bunu ister. Sahiplenilmek, merak edilmek… Ben de öyleyim, merak edilmek isterim yoksa neden ilişki yaşayayım ki? Birinin beni sahiplendiğini bilmek güzel. Gerçek sahiplenme varsa biraz fedakar olman gerekiyor. Kolay değil ilişki yaşamak. O yüzden izole olman gerekiyor. İnsanlar birbirini yanlış algılıyor. Bunun ilişkiye zararı var.

"AŞK BİR TAKINTIDIR"

Tuna, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna ise, "Aşk bir takıntıdır. Dokunduğun, birlikte uyuduğun, vakit geçirdiğin, hormonlarınla yaklaştığın birini alışkanlık haline getirirsin. Aşk başta yoğun başlar sonra dengeye oturur. O an aşkın bittiğini düşünmek büyük hata. Olay dengeye oturuyor, biten bir şey yok. Bitse zaten herkes birbirinden gider." demişti.

Kaynak: Snob Magazin

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