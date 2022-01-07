MUCİZE BEBEK 6 GÜN ÖNCE AÇILAN MEZARA DEFNEDİLDİ - Haberler
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MUCİZE BEBEK 6 GÜN ÖNCE AÇILAN MEZARA DEFNEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da, kuvözde sürdürdüğü 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından babası Hasan Sert'e teslim edildi.

ADANA (DHA) - Adana'da, kuvözde sürdürdüğü 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından babası Hasan Sert'e teslim edildi. Bebeğin cenazesi, önce Herekli Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü. Bir süre burada bekletilen bebeğin cenazesini babası Hasan Sert, kucağında mahalledeki camiye getirdi. Burada kılınan cenaze namazının ardından bebeğin cenazesi, 6 gün önce açılan mezara defnedildi.Annesi Melek Sert, töreni uzaktan izledi.

MUCİZE BEBEK 6 GÜN ÖNCE AÇILAN MEZARA DEFNEDİLDİ

MUCİZE BEBEK 6 GÜN ÖNCE AÇILAN MEZARA DEFNEDİLDİ

MUCİZE BEBEK 6 GÜN ÖNCE AÇILAN MEZARA DEFNEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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