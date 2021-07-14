Mücevher hırsızları Cannes Film Festivali'ni gözüne kestirdi! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otelde soyuyorlar
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Mücevher hırsızları Cannes Film Festivali'ni gözüne kestirdi! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otelde soyuyorlar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından Cannes Film Festivali, uluslararası suç şebekelerinin de odak noktası haline geldi. Kırmızı halıdaki yıldızları gözüne kestiren Rusya, Romanya ve Bosna Hersek'ten gelen hırsızlar, Cannes'da oyuncuların konakladığı otellerin çalışanlarına rüşvet vererek mücevherlerini çalıyor.

Cannes Film Festivali, uluslararası kamuoyunun olduğu kadar suç şebekelerinin de yakından takip ettiği bir etkinliğe dönüştü. Festivale katılan filmlerin yıldızları ve davetliler kırmızı halıda şıklık yarışına girerken, göz kamaştırıcı kıyafetleri ve onlara eşlik eden takılarıyla bütün ilgiyi üzerlerine topluyor. Söz konusu ilgi mücevher hırsızlarını da harekete geçirdi.

17 BİN STERLİN DEĞERİNDEKİ MÜCEVHERLERİ ÇALINDI

2021 Cannes Film Festivali'ne katılan İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith, kırmızı halıda taktığı Gucci'nin elmaslarla süslü altın kolyesiyle adından uzunca süre söz ettirdi. 34 yaşındaki Smith, 17 bin sterlin değerindeki mücevherlerinin çalınmasıyla ise büyük bir şok yaşadı.

Mücevher hırsızları Cannes Film Festivali'ni gözüne kestirdi! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otelde soyuyorlar
Jodie Turner-Smith ve Gucci kolyesi.

ODASINA HERHANGİ BİR ZORLAMA OLMADAN GİRİLMİŞ

Geceliği 2 bin 500 sterlin olan Marriott Otel'de kalan Smith'in soygun sırasında odada olmadığı öğrenildi. Fransız polisine şikayette bulunan Smith, 2.5 saatlik sorgunun ardından yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Yapılan ilk incelemede odaya herhangi bir zorlama olmadan girildiği belirtildi.

RUSYA VE ROMANYA'DAN GELİYORLAR

The Times'ın haberine göre Smith'in başına gelenler sıradan bir hırsızlık olayı değil. Rusya, Romanya ve Bosna Hersek'ten Cannes'a gelen suç şebekeleri festivale kalan yıldızları hedef alıyor. Zengin konuklar gibi davranan ve otellerde oda tutan çete üyeleri, düşük maaşlara çalışan otel çalışanları ve güvenlik görevlilerine rüşvet vererek odalara giriş kartını ellerine geçiriyor. Polisin Smith'in olayı ve hırsızlık çeteleriyle ilgili soruşturması devam ediyor.

Mücevher hırsızları Cannes Film Festivali'ni gözüne kestirdi! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otelde soyuyorlar
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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