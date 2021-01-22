Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci'nin mesleği ne, ne iş yapıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci'nin mesleği ne, ne iş yapıyor?

22.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 01:02
Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci'nin mesleği ne, ne iş yapıyor?

Niyazi Birinci ya da bilinen adıyla Yavuz Bahadıroğlu, bugün vefat etti. Vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu. Bunun üzerine Mücahit Birinci merak edildi. Peki, Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci'nin mesleği ne, ne iş yapıyor?

Türk roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısı olan Yavuz Bahadıroğlu (gerçek adı Niyazi Birinci), bugün, 21 Ocak 2021 tarihinde 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oğlu Mücahit Birinci'nin sosyal medya hesabından duyurduğu vefat haberi üzerine vatandaşlar Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci'nin mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

(YAVUZ BAHADIROĞLU) NİYAZİ BİRİNCİ'NİN OĞLU MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci 1974 yılında Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Demet Özdemir Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci'nin mesleği ne, ne iş yapıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 01:02:30. #1.14#
title