Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci'nin mesleği ne, ne iş yapıyor?

Niyazi Birinci ya da bilinen adıyla Yavuz Bahadıroğlu, bugün vefat etti. Vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu. Bunun üzerine Mücahit Birinci merak edildi. Peki, Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci'nin mesleği ne, ne iş yapıyor?

Türk roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısı olan Yavuz Bahadıroğlu (gerçek adı Niyazi Birinci), bugün, 21 Ocak 2021 tarihinde 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oğlu Mücahit Birinci'nin sosyal medya hesabından duyurduğu vefat haberi üzerine vatandaşlar Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci'nin mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

(YAVUZ BAHADIROĞLU) NİYAZİ BİRİNCİ'NİN OĞLU MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci 1974 yılında Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.