Mübaşir pozitif çıktı, hakim ve 4 personel karantinaya alındı - Mübaşir pozitif çıktı, hakim ve 4 personel karantinaya alındı Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan adliye binasında görevli 1 mübaşirin Covid19 testi pozitif çıkınca, yakın temaslı olduğu tespit edilen 1'i hakim toplamda 5 adli personel evlerine gönderilerek karantina altına alındı.

- Mübaşir pozitif çıktı, hakim ve 4 personel karantinaya alındı TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan adliye binasında görevli 1 mübaşirin Covid19 testi pozitif çıkınca, yakın temaslı olduğu tespit edilen 1'i hakim toplamda 5 adli personel evlerine gönderilerek karantina altına alındı. Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Kaymakamlık binasının 1'inci katında hizmet veren adliye binasında çalışan bir mübaşirin korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon uygulamasının gerçekleştiği binada 3'ü birinci derecen 2'si ise ikinci dereceden temaslı olduğu tespit edilen 5 adliye personeli güvenlik önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Aralarında 1 de hakimin bulunduğu öğrenilen 5 personelin 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacakları öğrenilirken, korona virüs testi pozitif çıkan mübaşirin tedavi altına alındığı öğrenildi. Adliye binası içerisindeki dezenfektasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılırken, binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Kaynak: İHA