Muazzez Ersoy, dostlarının sürpriz kutlamasıyla yeni yaşına girdi

Etiler'deki ofisinde ekibinin hazırladığı sürpriz doğumgünü pastasını üfleyen Ersoy'u, yapımcısı ve menajeri Polat Yağcı'nın yanı sıra, yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Kraliçeye sürpriz doğumgünü.

Sevenlerinin çiçek bahçesine döndürdüğü ofisinde Muazzez Ersoy önce dua etti, ardından pastasındaki mumları üfledi.

Tablosunu yaptırdı

Günün en özel sürprizi ise, işadamı Bilal Bilici'den geldi. Bilici, Muazzez Ersoy'a Sinem Demirci imzalı, çizimi 3 ayda gerçekleşen portresini hediye etti.

Kaynak: Bültenler