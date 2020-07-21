Muazzez Ersoy'dan tatil öncesi teknesini ozon ile dezenfekte ettirdi ÜNLÜ şarkıcı Muazzez Ersoy, koronavirüs salgını nedeniyle, yaz aylarında tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde geçinme geleneğini bozup, bu yıl tekne tatilini tercih etti.

ÜNLÜ şarkıcı Muazzez Ersoy, koronavirüs salgını nedeniyle, yaz aylarında tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde geçinme geleneğini bozup, bu yıl tekne tatilini tercih etti. Ersoy, tatile çıkmadan önce teknesini ozon ile dezenfekte ettirdi.

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Muazzez Ersoy, bir aylık tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Ancak bu defa Ersoy, Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde değil, teknesinde tatil yapacak. Bir aylık mavi tur öncesinde hazırlıklarını yapan Ersoy, koronavirüs salgınına karşı teknesini dünyanın en güçlü dezenfektanları arasında gösterilen ozon ile dezenfenkte ettirdi. Usta sanatçı, daha sonra basın mensuplarına 2 aylık 'Lucky' isimli köpeği ile poz verdi.

Kaynak: DHA