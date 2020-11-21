Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, 2000 yılında büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti. Usta sanatçı, "Böyle bir emek verilmişse ismin değişmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ya baştan koyulmayacaktı ya da koyulduysa değişmeyecekti" dedi.

Sanatçı Muazzez Ersoy, Ankara'da isminin verildiği hastaneden adının kaldırılmasıyla ilgili kırgınlığını Instagram hesabından paylaştı.

Muazzez Ersoy, 2000'de büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti. Usta sanatçı, "Böyle bir emek verilmişse ismin değişmemesi gerekirdi diye düşünüyorum" dedi.

"EVİMİ HASTANE BAĞIŞLADIM, KONSERLER VERDİM, YARDIMLAR TOPLADIM"

Ersoy, açılış gününde çekilen 2 fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve duygularını şöyle anlattı:

"Hastaneye Ankara'daki dubleks evimi hediye ettim, bağışladım. Konserler verdim, o dönemki Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in yazdığı mektupla hastanemiz için yardımlar toplamaya çalıştım, ilk başta Enver Abi'ye Enver Ören'e gittim, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun, güzellikler içinde uyusun, cennet mekanı olsun. O zamanın meblağı ile çok büyük bir hediye yaptı.

"İNSANI ÜZÜYOR, İNCİTİYOR"

Hastanemiz ilk açıldığında 'Muazzez Ersoy Lösemili Çocuklar Hastanesi' olarak açıldı, bu hastaneyi yapmaktaki amacımız maddi durumu, imkanları elverişli olmayan, kısıtlı olan fakir ailelerin hasta çocuklarının burada bila bedel ücretle tedavi görüp iyileşmesiydi; bu düşünceyle yola çıktık. İnşallah amacına ulaşmıştır ama, ondan sonra ne hikmetse benim adım verilen hastanenin ismi değiştirildi, hatta ben orada tamamen hiç yokum. Ben diye birisi bütün bunları yapmamış gibi. Bu da insanı tabii üzüyor, incitiyor. Önemli olan adımın olması değil, adım olmasa da olur, önemli olan imkanları olanakları olmayan ailelerin çocuklarının tedavi görmesi fakat emek verilmişse ve böyle bir isim oraya baştan koyulmuşsa, bunun değişmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya baştan koyulmayacaktı ya da koyulduysa değişmeyecekti"