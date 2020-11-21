Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti

21.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:49
Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, 2000 yılında büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti. Usta sanatçı, "Böyle bir emek verilmişse ismin değişmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ya baştan koyulmayacaktı ya da koyulduysa değişmeyecekti" dedi.

Sanatçı Muazzez Ersoy, Ankara'da isminin verildiği hastaneden adının kaldırılmasıyla ilgili kırgınlığını Instagram hesabından paylaştı.

Muazzez Ersoy, 2000'de büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti. Usta sanatçı, "Böyle bir emek verilmişse ismin değişmemesi gerekirdi diye düşünüyorum" dedi.

"EVİMİ HASTANE BAĞIŞLADIM, KONSERLER VERDİM, YARDIMLAR TOPLADIM"

Ersoy, açılış gününde çekilen 2 fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve duygularını şöyle anlattı:

"Hastaneye Ankara'daki dubleks evimi hediye ettim, bağışladım. Konserler verdim, o dönemki Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in yazdığı mektupla hastanemiz için yardımlar toplamaya çalıştım, ilk başta Enver Abi'ye Enver Ören'e gittim, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun, güzellikler içinde uyusun, cennet mekanı olsun. O zamanın meblağı ile çok büyük bir hediye yaptı.

Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti

"İNSANI ÜZÜYOR, İNCİTİYOR"

Hastanemiz ilk açıldığında 'Muazzez Ersoy Lösemili Çocuklar Hastanesi' olarak açıldı, bu hastaneyi yapmaktaki amacımız maddi durumu, imkanları elverişli olmayan, kısıtlı olan fakir ailelerin hasta çocuklarının burada bila bedel ücretle tedavi görüp iyileşmesiydi; bu düşünceyle yola çıktık. İnşallah amacına ulaşmıştır ama, ondan sonra ne hikmetse benim adım verilen hastanenin ismi değiştirildi, hatta ben orada tamamen hiç yokum. Ben diye birisi bütün bunları yapmamış gibi. Bu da insanı tabii üzüyor, incitiyor. Önemli olan adımın olması değil, adım olmasa da olur, önemli olan imkanları olanakları olmayan ailelerin çocuklarının tedavi görmesi fakat emek verilmişse ve böyle bir isim oraya baştan koyulmuşsa, bunun değişmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya baştan koyulmayacaktı ya da koyulduysa değişmeyecekti"

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfi Elvan Meral Akşener Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Cem Yılmaz Demet Akalın Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Ozan Kabak Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 17:48:39. #1.15#
title