Muazzez Ersoy: Bu savaşı kazanacağız

Türk Sanat Müziği'nin "Nostalji Kraliçesi", iki yıllık mecburi aranın ardından sevenleriyle İstanbul Boğazı'nın eşsiz atmosferinde bir araya geldi.

Türk Sanat Müziği'nin "Nostalji Kraliçesi", iki yıllık mecburi aranın ardından sevenleriyle İstanbul Boğazı'nın eşsiz atmosferinde bir araya geldi. İki buçuk saat sahnede kalan Muazzez Ersoy, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'yı dolduran sevenlerine Türk Sanat Müziği ziyafeti çekerken, hayranları şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek sanatçıya eşlik etti.

ELBİSESİNDEKİ TAŞLAR 10 KİLO

"Allah'ın izniyle bu pandemiyle savaşı kazanacağız ve daha sık birlikte olacağız" diyen Muazzez Ersoy, konserinde beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı kostüm giydi. Kostümler, Nur Yerlitaş'ın ekibinde başterzisi olan Asiye Birben tarafından, bir ayda hazırlandı. Konserin ilk bölümünde giydiği 10 kilo ağırlığındaki elbiseye, yarı değerli Swarovski taşlar teker teker elde işlendi.

Kaynak: Hürriyet