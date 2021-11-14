Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, 24 Aralık'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için adaylık başvurusu yaptı.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, 24 Aralık'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için adaylık başvurusu yaptı.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması beklenen seçimlere geri sayım devam ederken, aday isimler de netleşmeye başladı. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, başkanlık seçimleri için başvuru yaptı. Libya Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Seyfulislam Kaddafi'nin Sebha kentindeki seçim merkezine gelerek başvuru yaptığı kaydedildi.

Libya'da seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin zamanında yapılacağı ifade edildi.

Muammer Kaddafi, 2011 yılında çıkan isyanda linç edilerek öldürülmüştü. - TRABLUS

Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title