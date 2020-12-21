Muafiyeti suiistimal edenler yandı
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Muafiyeti suiistimal edenler yandı

21.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:23
Muafiyeti suiistimal edenler yandı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili ek genelge yayımlandığı...

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili ek genelge yayımlandığı söyleyerek, "Muafiyet sebebiyle zaman ve/veya güzergah bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacak" dedi.

Vali Şentürk, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişilerce (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek, çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıkmak) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgi üzerine bir genelge yayımlandığı söyledi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacağını duyuran Vali Şentürk, sözlerine şöyle devam etti;

"Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak. Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak. Ekiplerce kısıtlamanın uygulandığı süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında muafiyet kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebiyle sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediği hususlarına dikkat edilecek. Muafiyet sebebiyle zaman ve/veya güzergah bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetleri bu esaslar çerçevesinde yürütülecek." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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