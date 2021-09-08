Mu varyasyonu nedir? Mu mutasyonu hakkında merak edilen detaylar...
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Mu varyasyonu nedir? Mu mutasyonu hakkında merak edilen detaylar...

Mu varyasyonu nedir? Mu mutasyonu hakkında merak edilen detaylar...
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Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk olarak Ocak ayında Kolombiya'da tanımlanan ve "Mu" olarak bilinen yeni bir koronavirüs varyantının izlediğini ve bu varyantın aşılara karşı dirençli olabileceğini söylemişti. Peki, Mu varyasyonu nedir? Mu mutasyonu hakkında merak edilen detaylar...

Mu varyasyonu nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da etkili olan 'B.1.621' varyantına (Mu varyantı) ayırdı. İşte, Mu mutasyonu hakkında merak edilen detaylar...

MU VARYASYONU NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık bültenine göre, Mu varyantı "bağışıklık kaçışının potansiyel özelliklerini gösteren bir mutasyonlar kümesine sahip". Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MU VARYASYONU BELİRTİLERİ NELER?

Mu varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Mu varyantının, yeni bir semptom veya belirti ile gündeme gelmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mu varyantı yapılan az sayıdaki çalışmaların sonuçlarına göre çok farklı şikayetler ve semptomlar oluşturmadığı şeklinde açıklamalar var. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Mu varyantında da yine diğer varyant virüslerde olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetler, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluklardan bahsediliyor.

Yani şunu net olarak söyleyebiliriz ki Mu varyantında da belli klinik belirtiler ve semptomlar var ama kesinlikle yeni bir virüsün farklı bir şikayetleri şeklinde ortaya çıkmamış durumda."

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