Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kolombiya'da ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün "Aşılara karşı daha dirençli" olarak tanımladığı Mu varyantı hakkında bilgiler verdi. Peki, Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantıyla ilgili de konuşan Bakan Koca, söz konusu varyantın Türkiye'deki durumuna ilişkin vereleri açıkladı. Peki,2 kişide görüldüğünü söyledi. Peki, Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü?

MU VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kolombiya'da ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün "Aşılara karşı daha dirençli" olarak tanımladığı Mu varyantının 2 kişide tespit edildiğini söyledi. Hastalarda ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus'ın etkili olduğunu belirten Koca, kısıtlamanın gündemde olmadığını ifade etti.

TÜRKİYE'DEKİ AKTİF VİRÜS DELTA

Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının Delta veya Delta Plus olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu. Bağışıklık oranına ilişkin bir soruya ise Koca, "Sayılarımız belli, 18 yaşın üzerinde en az bir doz olanların oranı yüzde 80'lerde, iki doz olanlar yüzde 62'lerde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için." karşılığını verdi. Koca, "Toplumsal bağışıklık yüzde 85'te olacak mı?" sorusu üzerine, "Biz olacağını düşünüyoruz." dedi.

8 AY SONRA HATIRLATMA DOZU

Yılın ilk aylarında yapılan aşıların etkisini yitirdiğine ilişkin değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine de Bakan Koca, şunları kaydetti:

"İnaktif aşılarla ilgili 3'üncü dozu önerdik, 3'üncü aydan sonra düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk. Devamında 6 ay sonra zaten rapel dozlar, hatırlatma dozları olacak. Ama mRNA aşısı için bunun şu an 3,5-4 aylık sonuçların çok belirgin düşüş içinde olmadığını, önümüzdeki aylar takiple, ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzeri ülkelerde gördüğümüz şekliyle 8 ay sonra bu hatırlatma dozunun yapıldığını, ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor." Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

"İKİ DOZUN BİR ARAYA GELMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Aşısız kişilerin restoranlarda farklı yerlere alınabileceğinin ifade edildiğinin hatırlatıldığı Bakan Koca, şu an gündemde böyle bir konunun bulunmadığını bildirdi. Bakan Koca, aşı tedarikiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, konuya ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını, şu an en az 30 milyona yakın aşının bulunduğunu ve aşıların gelmeye devam ettiğini dile getirdi. Bir başka soru üzerine, Sputnik aşısının 1 ve 2'nci dozunun birbirinden farklı olduğunu belirten Koca, "İki dozun bir araya gelmesini önemsiyoruz, gelen dozlarla ilgili de çalışmalar bitince biz genel uygulamaya geçmiş olacağız." dedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Aşısız kişilerin restoranlarda farklı yerlere alınabileceğinin ifade edildiğinin hatırlatıldığı Bakan Koca, şu an gündemde böyle bir konunun bulunmadığını bildirdi. Bakan Koca, aşı tedarikiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, konuya ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını, şu an en az 30 milyona yakın aşının bulunduğunu ve aşıların gelmeye devam ettiğini dile getirdi. Bir başka soru üzerine, Sputnik aşısının 1 ve 2'nci dozunun birbirinden farklı olduğunu belirten Koca, "İki dozun bir araya gelmesini önemsiyoruz, gelen dozlarla ilgili de çalışmalar bitince biz genel uygulamaya geçmiş olacağız." dedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"SERİ ÜRETİME GEÇİYORUZ"

Yerli aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Koca, TURKOVAC aşısına ilişkin soru üzerine, "Seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim." şeklinde konuştu. Yerli aşının etkinlik oranıyla ilgili verilerin sorulmasına karşılık da Fahrettin Koca, "Rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız." dedi.

"ELİMİZDE AŞI VAR, OKULLARI KAPATMAK İSTEMİYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, okulların salgın dolayısıyla tekrar kapatılma ihtimaline ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık 'elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımız aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gerekiyor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak. Dolayısıyla yapılması gereken tedbirler, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Hangi durumda, hangi pozisyonda ne yapılması gerektiği belli. Yani sınıf öğrencileri, öğretmende görülünce nasıl olur, öğrencide görülünce nasıl olmalı, bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli, okul değil, sınıf en fazla olabilir. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini 14 günlük zaman diliminde, onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz.

"KAYITLI GÖÇMENLERE AŞI YAPILIYOR"

Bir başka soruya karşılık, geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenlerin de aşılandığını belirten Koca, "Kaydı olmayanların sayısı çok az. Toplama bakıldığında öyle yüksek oranlı değil. Yani Suriyeli mesela 3,5-4 milyon kayıtlı olan kişi var, hepsine ulaşıyoruz. Türkiye'de kayıtlı Afganlıların da hepsine aşı yapılıyor. " diye konuştu.

"AŞILARA KARŞI DAHA DİRENÇLİ"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 'Mu' ismi verilen B.1.1621 varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.