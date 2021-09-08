Mu Varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Mu Varyantı Türkiye'de var mı?

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk olarak Ocak ayında Kolombiya'da tanımlanan ve "Mu" olarak bilinen yeni bir koronavirüs varyantının izlediğini ve bu varyantın aşılara karşı dirençli olabileceğini söylemişti. Peki, Mu Varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Mu Varyantı Türkiye'de var mı?

Mu varyantı Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesine girdi. Mu varyantı ile ilgili haberlerin gündeme gelmesiyle beraber varyantının belirtileri ve görüldüğü ülkeler araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Mu Varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Mu Varyantı Türkiye'de var mı? İşte detaylar haberimizde...

MU VARYANTI NEDİR?

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, haftalık bilgilendirme mektubunda, koronavirüsü salgınıyla ilgili yeni bilgileri ve verileri kamuoyu ile paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, "aşıya dayanıklı" hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıkladı.

MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Mu varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Mu varyantının, yeni bir semptom veya belirti ile gündeme gelmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mu varyantı yapılan az sayıdaki çalışmaların sonuçlarına göre çok farklı şikayetler ve semptomlar oluşturmadığı şeklinde açıklamalar var.

Mu varyantında da yine diğer varyant virüslerde olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetler, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluklardan bahsediliyor.

Yani şunu net olarak söyleyebiliriz ki Mu varyantında da belli klinik belirtiler ve semptomlar var ama kesinlikle yeni bir virüsün farklı bir şikayetleri şeklinde ortaya çıkmamış durumda."

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Dünya Sağlık Örgütü, "aşıya dayanıklı" hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıklamıştı.

İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa'da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü, "Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

"YAYGINLIK SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Sağlık kuruluşu, Mu Varyantı'nın küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.

ŞİMDİLİK 'İLGİ VARYANTLARI' ARASINDA

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayırarak inceliyor. Bunlar, VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olarak sınıflandırılıyor.

Şimdiye kadar dört varyant endişe varyantları listesine girdi. Bunlar; 193 ülkede görülen Alfa, 141 ülkede görülen Beta, 91 ülkede tespit edilen Gamma, 170 ülkede tespit edilen ve son dönemde etkili olan Delta varyantları olarak belirtiliyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

'Mu Varyantı' şimdilik 'ilgi varyantları' arasında sınıflandırılıyor.

MU VARYANTINDAAŞI ETKİLİ Mİ?

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ise mevcut aşının Delta varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

TÜRKİYE'DE MU VARYANTI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." bilgisini paylaştı.