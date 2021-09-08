Mu varyantı belirtisi! Mu virüsü belirtileri nelerdir? Aşılar mu varyantına etkili mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de "Mu varyantlı" iki kişinin tespit edildiğini açıkladıktan sonra bu varyanta dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki bu varyantın etkileri nelerdir? Aşılar mu varyantına etkili mi? İşte, Mu varyantı belirtisi! Mu virüsü belirtileri nelerdir?

Aşılar mu varyantına etkili mi? Mu varyantı belirtisi! başlıkları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde adı sıkça duyulan 'Mu' varyantı, Türkiye'de de tespit edildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MU VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, "aşıya dayanıklı" hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını açıkladı.

AŞILAR MU VARYANTINA ETKİLİ Mİ?

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, mu mutantının önemli özelliklerinden biri, aşıların etkisini daha da azaltan bir mutasyon olmasıdır. DSÖ tüm mutasyonları araştırmakta. Ancak munun yayılım hızı hakkında henüz net detaylar bulunmamakta.

MU VARYANTI BELİRTİSİ

Mu varyantı veya mu mutantı olarak belirtilen yeni türün belirtileri arasında diğer varyantlarda olduğu gibi ateş, öksürük nöbetleri ve koku-tat almada değişiklikler görüldüğü açıklandı.

Mu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermektedir.



Nefes darlığı,

Balgamlı öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları,

Mide bulantısı veya kusma,

İştahsızlık...

MU VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?

İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa'da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak, "Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" açıklaması yapıldı. Son olarak ülkemizde de 2 kişide görüldü. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.