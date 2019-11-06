MTÜ'de öğrencilerle "Yüz yüze etkinliği" yapıldı

06.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:18

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,rektör yardımcıları ve fakülte dekanlarının ve idare birim yöneticilerin öğrencilerle bir araya geldiği"Yüz Yüze" sohbet etkinliğinin ilk bölümünde üniversitedeki çalışmalar anlatılarak, öğrencilerden gelen soru ve sıkıntılar cevaplandırıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Mezun olduğunuz yer ve ilerleyebildiğiniz süreç çok önemli. Türkiye'nin neresinde olursa olsun asla şunun düşünmeyin;ben mezun olduğumda şurada çalışacağım, orası olmazsa asla ve asla,bir projeye yapmaktan ya da bir çalışmaya dahil olmaktan, devlet kapısı olsun da rahat edeyim mantığından çıkın bir kere. Çünkü herkes devlette çalışırsa bizim ekmeğimizi kim yapacak, bizim gıdamızı kim üretecek? Bakın Üniversitemizde Ziraat Fakültesi var. Tarımve tarımsal üretim şuanda dünyada çok önemli.Şimdiden hocalarımızla beraber birlikte güzel çalışmalar yapmak zorundayız. Beraber iletişim kurduğumuz zaman güçlüyüz. Hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamaz." dedi.

Etkinlikte rektör yardımcıları, fakülte dekanları da yürütülen çalışmalar ve hedefler konusunda öğrencilere bilgiler aktaran sohbette bulundular.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de katıldığı "El ele güvenli geleceğe" konulu seminer de öğrencilere Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi Bilgilendirme Ve Önlemek Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte konuşan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Kaybedecek bir tane gencimiz, bir tane çocuğumuz, bir tane yavrumuz olmasın. Biz biriz beraberiz, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle yani bu ülkede yaşayan 85 milyon aynı şeyler için kalbimiz atıyor, aynı şeylerden etkileniyoruz. Ülkenin herhangi bir yerinde bir şey olduğunda sevinebiliyoruz, üzülebiliyoruz veya bu ülkeye fayda sağlayacak bir etkileşim halinde hepimize faydası oluyor, zararlı olacak her şeyde hepimize zararlı oluyor. Dolayısıyla aynı gemide olduğumuz için kaybedecek bir tek gencimiz yok. Bu çalışmalarla bir kişiyi bile bu işlerden uzak tutabilirsek ne mutlu bana" diye konuştu.

DAĞDEVİREN'DEN ZİYARET

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretin anısına Emniyet Müdürü Dağdeviren yayınlanmış olan iki adet şiirkitabını hediye ederken, Rektör Prof. Dr. Karabulut ise son yayınlanan kitabı olan "Doğada Hayat Var" adlı kitabını hediye etti.

Kaynak: Bültenler