MTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

26.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:13

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Mersin heyetinin Ankara temasları ve kentte yıl içinde düzenlenen festivaller damgasını vurdu.



Genel Sekreter Kadir Dölek'in TOBB tarafından Oda ve Borsaların Meclis üyelerine yönelik verilecek eğitimin detaylarını okumasının ardından başlayan mecliste, MTSO yönetim kurulu üyesi Cem Bucuge, 2019 yılı bütçe gerçekleşmeleri ve 2020 yılı bütçe tasarısının detaylarını aktardı.



"Mersin için önemli işler yapacağız"



MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise bütçeyi onaylayan meclis üyelerine teşekkür etti. Odayı el birliği ile en iyi şekilde idare etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kızıltan, "Bugün Mersin'de çok güzel bir ortam oluşturulmuş durumda" dedi. 134. yıl kutlamalarına değinen Kızıltan, sözlerini Ankara temaslarıyla sürdürdü. 33 kişilik bir heyetle Ankara'ya gidildiğini, MESİAD, MÜSİAD, MTOSB, TÜİOSB gibi önemli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'ın da kendilerine eşlik ettiğini kaydeden Kızıltan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile görüştüklerini ifade etti. Tüm heyetin burada tek tek konuştuğunu anlatan Kızıltan, "Temaslarımız faydalı oldu. Ben yola inanarak çıkmıştım ama orada inancım, umudum daha da arttı. Mersin için önemli işler yapacağız" ifadelerini kullandı.



Mersin'de 6 turizm bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Kızıltan, bu turizm bölgelerinde neler yapılması gerektiğini ve taleplerini Ankara'da görüştüklerini ve taleplerinin olumlu karşılık bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kızıltan, Mersin'in birçok kesiminin katılımıyla oluşacak bir şirket aracılığıyla yol almak istediklerine değinerek, bu şirketin kurumsallaşması adına yapılması planlanan çalışmaları da anlattı.



Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin'i turizm adına güzel günlerin beklediğini vurgulayarak, farklı projeler tasarladıklarını, bunu da tüm tarafların katılımıyla oluşturulacak ortak şirket aracılığıyla hayata geçirmek istediklerini söyledi. İzol, bir örnek vererek, Dana Adası'nda farklı bir konsept geliştirerek burada doğal hayatın canlandırılabileceğini, insanlara ve çevreye zarar vermeden, bazı hayvan türlerinin burada doğal yaşam ortamı bulmalarını sağlayarak turizme renk katılabileceğini belirtti.



Festivallerin daha canlı geçmesi adına adımlar atılıyor



Mecliste üzerinde durulan bir diğer konu, turizmin canlanmasına da önemli katkı sağlayacak olan festivaller oldu. Festivallere özellikle şehir dışı ve yurtdışından daha çok misafir getirilmesi adına neler yapılabileceği konuşuldu. Başkan Kızıltan, yönetim olarak bu konuda yürüttükleri çalışmaların detaylarını anlattı.



Meclis Toplantısı, Sabahattin Kılıççıoğlu ile Ekrem Sağlam'ın Mersin Serbest Bölgesi'nde yaşanan sıkıntıları anlatmasıyla son buldu. - MERSİN

Kaynak: İHA