MSI 2021 2. gün karşılaşmaları ile birazdan başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

MSI 2021 2. gün karşılaşmaları ile birazdan başlıyor!

MSI 2021 2. gün karşılaşmaları ile birazdan başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

MSI grup aşamalarında 2. gün karşılaşmaları başlıyor! #MSI2021

League of Legends'ın en iyi takımlarının mücadele ettiği sezon ortası turnuvası olan MSI 2021 2. gün karşılaşmaları ile birazdan başlıyor. Günün karşılaşmalarında Türk temsilcimiz fastPay Wildcats, yine bir diğer temsilcimiz Armut'un kadroda yer aldığı MAD Lions karşısına çıkacak.

Dün oynanan ilk gün karşılaşmalarında fastPay Wildcats rakibi paiN Gaming'e mağlup olmuştu. İlk maçın günahı olmaz diyerek bugün ikinci mücadelelere daha hırslı çıkacaklarına eminiz!

İkinci günün fikstürü:

16.00 Pentanet.GG vs Royal Never Give Up

17.00 Unicorns of Love vs Royal Never Give Up

18.00 Gillette Infinity vs DWG KIA

19.00 DetonatioN FocusMe vs Cloud9

20.00 fastPay Wildcats vs MAD Lions

21.00paiN Gaming vs PSG Talon

olarak turnuvada mücadele edecek tüm Türk temsilcilerimize başarılar dileriz. MSI 2021'in tüm karşılaşmalarını canlı olarak ve Türkçe anlatım ile ,  veya  takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Ebru Yaşar Burak Sergen
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Serdar Aziz Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MSI 2021 2. gün karşılaşmaları ile birazdan başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 17:41:42. #1.16#

title