MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li...

MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li...

MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

06.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:44
MSB:

MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor."

Kaynak: AA
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