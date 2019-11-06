MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li...
MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.
06.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:44
MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor."
Kaynak: AA