MSB: Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi
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MSB: Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi

MSB: Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan bir jeneratör, 2 hilti, el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

MSB: Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi
MSB: Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi
MSB: Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi
MSB: Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel hudut personelinin dikkati sayesinde tespit edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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