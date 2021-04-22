MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi
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MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi

MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ve NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı ile 'NEXUS ACE' (taktik seviyede eğitim) görevinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ve NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı ile 'NEXUS ACE' (taktik seviyede eğitim) görevinin gerçekleştirildiğini duyurdu. 

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte icra ettiği taktik seviyede bir eğitimdir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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