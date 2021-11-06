MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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