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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.


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