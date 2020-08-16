MSB: "Konya meydanından kalkış yapan NATO uçağı, Müşterek Harekat görevlerini icra ederek yeniden... Konya meydanından kalkış yapan NATO uçağı, Müşterek Harekat görevlerini icra ederek yeniden Konya meydanına indi.

Konya meydanından kalkış yapan NATO uçağı, Müşterek Harekat görevlerini icra ederek yeniden Konya meydanına indi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya meydanından kalkış yapan NATO AWACS uçağı, Uyarlanmış Güvence Tedbirleri TAM (Tailored Assurance Measures) ve Müşterek Harekat görevlerini icra ederek Konya meydanına iniş yaptı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA