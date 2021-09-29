MSB: İKA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda kullanılmaya başlanıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, insansız kara araçlarının ( İka ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Muharebede, her türlü harekatta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan İnsansız Kara Araçları (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlanıyor" denildi.Paylaşılan görselde; İKA'ların birliklere sevk edildiği, sistem ile personel zayiatının azaltılması, tehlikeli bölgelerde keşif ve gözetleme yapılması, düşman ateşi altında riskli görevlerin daha kolay yapılmasının hedeflendiği belirtildi. İKA'ların ayrıca keşif ve gözetleme yapabildiği, yüksek engelleri aştığı, merdiven tırmandığı, sudan geçebildiği ve uzaktan kumandalı olduğu aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri