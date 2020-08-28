Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
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Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, şehit oldu.

28.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:20

Şemdinli'deki bir askeri üs bölgesinde mevzide dengesini kaybederek düşen asker şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehidin Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın olduğu açıklandı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı paylaştı. Akar'ın mesajında, "Hakkari/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Kaynak: İHA

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