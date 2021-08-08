MSB'den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip
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MSB'den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

- MSB'den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına özel bir klip hazırladı.

- MSB'den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına özel bir klip hazırladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatında gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, Rum tarafından gerçekleştirilen uçaksavar ateşi sonrasında paraşütle atlayan ve sonrasında esir olarak şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına özel klip hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan özel klip, "57 yıl önce şehit verdiğimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleriyle paylaşıldı.

MSB'den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip
MSB'den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip
MSB'den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip
MSB'den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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