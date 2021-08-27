Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı
Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği ve yabancı güçleri ülkede istemediği Afganistan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının tahliyesi tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, 20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı