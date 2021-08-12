MSB: 2'si Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'si Pençe Şimşek bölgesinde, diğer 2'si ise Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde olmak üzere toplam 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.