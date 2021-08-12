MSB: 2'si Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 2'si Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2'si Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'si Pençe Şimşek bölgesinde, diğer 2'si ise Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde olmak üzere toplam 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'si Pençe Şimşek bölgesinde, diğer 2'si ise Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde olmak üzere toplam 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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