Mr. Jade oyuncu oluyor

Mr. Jade oyuncu oluyor

Ünlü işadamı ve şarkıcı Mr. Jade, art arda gelen teklifler üzerine oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Sanatçı, sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkacak.

05.11.2019 08:23
Mr. Jade oyuncu oluyor

Müzik çalışmalarıyla yurtdışında ünlenen ve kariyerine artık Türkiye'de devam eden Mr. Jade, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Şarkılarının yanı sıra imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren sanatçı, son dönemde sinema ve dizi yapımcılarının radarına girdi.

SEVENLERİNİ ŞAŞIRTACAK

Yapımcılardan art arda teklifler alan Mr. Jade şimdilerde projeleri değerlendirme aşamasında. Sürpriz bir projeyle sevenlerini şaşırtmak isteyen ünlü sanatçı, bakalım aldığı tekliflerden hangisini kabul edecek...

Kaynak: Bültenler
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