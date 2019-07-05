Mozilla, Firefox Android Uygulamasını Güncelledi: İşte Tüm Yenilikler

Mozilla, Google Chrome ile olan rekabetini sürdürmek için her şeyini ortaya koyuyor. Şirket şimdi, Android için geliştirilmiş olan yeni Firefox sürümünü yayınladı. Yayınlanan yeni sürüm, pek çok yeni özellik.

Google Play Store üzerinden indirilebilen ya da zaten kuruluysa güncellenebilen Firefox'un bu yeni sürümünün özelliklerine yakından bakalım.

Firefox'un son sürümü, her şeyden önce yeni bir web kimlik doğrulama API'si ile geliyor. Google Chrome'da bir süredir bulunan bu özellik, kullanıcılar için hem işlevselliğin artması hem de güvenliğin sağlanması anlamına geliyor. Bu özellik, kullanıcıların şifrelerini manuel olarak yazmalarına gerek duymadan oluşturmuş oldukları güvenlik anahtarlarını kullanmasını sağlıyor.

Mozilla'nın tarayıcıya getirdiği bir diğer özellik ise Android Q iyileştirmeleri. Google, Android Q ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve yeni mobil işletim sisteminin beşinci betasını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bu da uygulama geliştiricilerin paralel olarak yol almalarını sağlıyor. Hal böyle olunca da Mozilla, tarayıcılarının Android Q işletim sisteminde stabil olarak çalışabilmesi için bazı iyileştirmeler yaptığını açıkladı.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra yeni tarayıcı, internet sitelerini daha hızlı ve düzgün olarak açabilmek için her siteye özgü iyileştirme tavsiyeleriyle geliyor. Bu özellik kullanıcıların yanı sıra geliştiricilerin de işine yarıyor. Geliştiriciler, kendi siteleri için belirtilen tavsiyeleri dikkate alarak, internet sitelerinin daha hızlı çalışmalarını sağlayabilirler.