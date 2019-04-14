Mozart'ın "Don Giovanni" Operası Bursa'da Sahnelendi

Bursa'da, ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni"operası sahnelendi.

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı iş birliğiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mozart'ın "Don Giovanni"operası Alper Kazancıoğlu tarafından sahneye taşındı.

Orkestrayı Dağhan Doğu'nun yönettiği, koreografisini Seda Ayvazoğlu'nun yaptığı eserde, Erşah Gülerbaş, Hasan Can İşgüden, Cansu Peker, Ulaş Kocatürk ve Hülya Şahin rol aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği opera, uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA