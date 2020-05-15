Mozambik'te iki günde 50 terörist etkisiz hale getirildi Güney Afrika ülkesi Mozambik'in kuzeyinde güvenlik güçlerince iki günde düzenlenen operasyonlarda 50 teröristin etkisiz hale getirildi.

Güney Afrika ülkesi Mozambik'in kuzeyinde güvenlik güçlerince iki günde düzenlenen operasyonlarda 50 teröristin etkisiz hale getirildi.

Mozambik İçişleri Bakanı Amade Miquidade, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin iki günde Cabo Delgado vilayetindeki Chinda-Mbau kara yolunda ve Quissanga bölgesinde teröristlere karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Miquidade, Chinda-Mbau kara yolunda dün güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 42 teröristin, bugün de Quissanga bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Mozambik'te geçen seneden beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi.

Saldırılardan, Eş-Şebab olarak adlandırılan terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Cabo Delgado vilayeti, aynı zamanda zengin doğal gaz kaynaklarına sahip.

Cabo Delgado vilayetinde geçen ay güvenlik düzenlenen operasyonlarda 129 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA