Moussa Marega kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Moussa Marega hayatı nedir?

Moussa Marega kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Moussa Marega hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MOUSSA MAREGA KİMDİR?

Moussa Marega 14 Nisan 1991 Fransız doğumlu bir Malili profesyonel futbolcudur. Primeira Ligi kulüp Porto ve Mali milli takımında oynar.

Kariyerine Fransa'da Championnat National'dan daha yüksek oynamadan başladı. İle bir yıl sonra Espérance Tunus'ta, o taşındı Martimo'nun arasında Primeira Liga'da o için imzalanan kısa bir süre sonra 2015 yılında Porto . 2016-17'yi Vitória Guimarães'de kiralık olarak geçirdikten sonra , Porto tarafının müdavimi oldu ve iki lig şampiyonluğu kazandı.

Marega 2015 yılında Mali için yaptığı uluslararası yaptı ve onların takımının bir parçasıydı , Afrika Uluslar Kupası'na içinde 2017 ve 2019 .

KULÜP KARİYERİ

Erken kariyer

Doğan Les Ulis , Essonne , Kongo velilere, Marega göreve başlayan Évry FC geçmeden önce, Vendee Poiré-sur-Vie Futbol ait Championnat Ulusal 2012 yılında, ve diğer lig takımı Amiens SC bir yıl sonra. O 2014 yılının ikinci yarısında geçirdi Espérance ST ,fakat bürokratik sorunlara tek bir görünüm gelemedi.

Daha sonra Ocak 2015'te Portekiz'in Primeira Liga'sında CS Marítimo'ya taşındı . Kasım 2015'te, Amarante FC'de iki sarı kartla 1-0 mağlup olarak ihraç edildi ve sonra yedek kulübesinde işaret etti; sonuç olarak kulüp ile antrenmana ara verildi.

Porto

Hem Marega hem de Marítimo kalecisi José Sá , Ocak 2016'da Sporting CP'ye geçişin zirvesindeydiler , ancak FC Porto çifti 2020'ye kadar süren sözleşmelerle imzaladı; Marega'nın satın alma şartı 40 milyon € olarak belirlendi. [5] O onun ilk kampanyada 13 maça çıkan Dragão Estádio do çoğunlukla yerine - - ve 2-0 ev sahibi galibiyetiyle bir kez attı Gil Vicente FC yılında Taça da Liga 2 Mart'ta. Erken dönemdeki kötü performansları bazı Porto hayranlarından sesli eleştiriler aldı ve bir arkadaşından zihinsel olarak nasıl dirençli olunacağı konusunda eğitim aldı.

20 Temmuz 2016'da Marega, önümüzdeki sezon için Vitória de Guimarães'e ödünç verildi . İlk maçına bir ay sonra eski takımı Marítimo'ya karşı 2-0 galibiyetle ikinci golü attı ve 30 Ekim'de Rio Ave'ye karşı 3-0 galibiyette üç golü de attı. FC 8 maçta 10 gol attı. On 4 Kasım, o üzerinde kazanmak 2-1 ev ilk yarım saat içinde düz bir kırmızı kart gördü CD Nacional çarpıcı için Nuno Sequeira , üç maç yasağı alma.

Marega , Ekim 2018'de Lokomotiv Moskova'ya karşı

Porto'ya döndüğünde Marega, 2017-18 sezonunun açılış maçında iki gol atarak , Tiquinho'nun ilk yarı yerine Estoril'i 4-0 yenerek galibiyete ulaştı. Kamerunlu Vincent Aboubakar ve Cezayir'den Yacine Brahimi ile birlikte Afrikalı oyuncular tarafından yapılan üç kollu bir saldırının parçasıydı. 14 başlangıçta 14 lig golü attı ve Ocak 2018'de Premier Lig takımlarının Manchester United ve Chelsea'nin ilgisini çekmeye başladığı bildirildi. Porto ligi beş yıl sonra ilk kez kazandı ve Marega onların zirvesindeydi golcü ( Jonas'ın ardından üçüncü genel veBas Dost ) 22 gol attı.

Kasım 2018'de Marega, Porto'nun takvim yılının en iyi oyuncusu olarak Dragão de Ouro (Golden Dragon) ödülüne layık görüldü. Daha önce bir Avrupa maçında gol atamayan Marega, 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya altı maçta gol attı ve Porto'yu çeyrek finalde AS Roma'ya karşı 3-1 galibiyetle bitirdi. dört yıldır ilk kez.

Uluslararası kariyer

Marega için yaptığı ilk yaptı Mali milli takım karşı Dostu 2015 25 Mart Gabon içinde Beauvais , Fransa; 4-3 mağlubiyetle başladı. Eylül 2016'ya 4 günü, bir onun ilk golünü kaydetti 2017 Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Benin bir 5-2 kez kazandıktan yardımcı Stade 26 Mars'ı du.

Ocak 2017'de Gabon'daki final turnuvasında Mali'nin kadrosuna çağrıldı. karşı Kartalların açılış oyunda Mısır'da de Port-Gentil , o seçildi maçın adamı golsüz berabere. Grup aşaması elemesinin diğer iki oyununa da başladı.

Marega da telafi çağrıldı Milletler 2019 Afrika Kupası in Mısır. Açılış maçında Moritanya'yı 4-1 yendikleri maçta gol attı ve son 16'yı kazandılar.