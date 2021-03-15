Mount & Blade II: Bannerlord yeni beta güncellemesi yayınlandı!

Mount & Blade II: Bannerlord için yeni beta güncellemesi e1.5.9 sürümü yayınlandı. Bu güncellemeyle beraber oyuna sandbox modu ve birçok yeni içerik eklendi.

Mount & Blade II: Bannerlord için yeni beta güncellemesi e1.5.9 sürümü yayınlandı. Bu güncellemeyle beraber oyuna sandbox modu ve birçok yeni içerik eklendi. Yayınlanan bu beta güncellemesi ile oyun içerisinde yer alan buglarda düzeltildi. Mount & Blade II: Bannerlord oyunu için gelen beta güncellemesinde, oyun içerisine Sandbox modunu ekleniyor. Oyun içerisinde Türkçe yerelleştirme ve birçok farklı alanda düzenlemeler yapıldı.

Yayınlanan Beta e.1.5.9 güncellemesiyle Bannerlord oyunu oyuncular için yeni fırsatlar kapısını da aralıyor.

Mount & Blade II: Bannerlord oyununa gelen yeni güncelleme ile artık bir lordu savaş alanında öldürmek, ilişkilerde düşüşü etkilemeyecektir. Aynı zamanda oyun içerisinde karakter gelişim sisteminde gelen yeni düzenlemeler ile sandbox modunda karakterinizin yaş grubunu seçebileceksiniz. Oyuna yeni eklenen Sandbox moduyla oyun severler artık ana hikayeye bağlı kalmadan, Kalradya'da kendi macera serüvenlerini kendileri belirleyecektir.

Bunun dışında oyun içerisinde kayıplar vermiş partiler, harita içerisinde boş boş dolaşmak yerine toparlanabilmek için en yakın dost şehire gidecektir. Bu sayede oyun daha düzenli ve yenilenmiş bir hal aldı.

Kaynak: Playerbros