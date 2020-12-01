Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı
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Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı

01.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:32

Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı Sinop'ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı

SİNOP - Sinop'ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki 57 AG 029 plakalı motosiklet sürücüsü 56 yaşındaki Ahmet Öz, Orman İşletme Müdürlüğü önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adam burada tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı
Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı
Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı
Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı
Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı
Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

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