Son dakika haberi | MOTOSİKLETLİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜDEN 'ANİ DÖNÜŞ' İDDİASI

Son dakika habere göre ERZURUM'un Oltu ilçesinde motosikletiyle aniden köy yoluna döndüğü öne sürülen Aras Kurt'a (31) arkasından gelen otomobil çarptı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde motosikletiyle aniden köy yoluna döndüğü öne sürülen Aras Kurt'a (31) arkasından gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kurt, hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Yaşar Yüce (53) ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Oltu ilçesinin 13'üncü kilomotresindeki Ballıca köyü kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki 25 NC 653 plakalı motosikletin sürücüsü Aras Kurt, iddiaya göre, aniden Ballıca köyü kavşağından dönmek isteyince arkasından gelen Yaşar Yüce yönetimindeki 06 BG 9881 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrularak asfalta düşen ve sürüklenen Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilinde maddi hasar meydana gelen Yaşar Yüce, kazadan yara almadan kurtulurken, Seyir halindeyken önümden giden motosiklet sürücüsü aniden önüme kırdı. Her şey bir iki saniyede oldu dedi.

Kaza sonrası savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Aras Kurt'un cansız bedeni, Oltu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yaşar Yüce ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı