MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI
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MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANIHaber-Kamera: Alper KORKMAZ-Harun UYANIK-Büşra ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'un bazı semtlerinde sitelere sipariş getiren kuryeler motosikletleriyle içeri alınmıyor.

MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Harun UYANIK-Büşra ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'un bazı semtlerinde sitelere sipariş getiren kuryeler motosikletleriyle içeri alınmıyor. Çok bloklu ve geniş alana sahip sitelerde ellerindeki siparişlerle 10 ila 20 dakika arasında yürümek zorunda kalan kuryeler, hava şartları da eklenince büyük zorluk yaşadıklarını söylüyor. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, "Damacanalarla birlikte gidip, gelmeleri neredeyse yarım saati buluyor. Siteler çok büyük olduğu için buna maruz kalıyorlar. Bazı zaman kısıtlaması olan sitelerde çalışan kuryeler için durum daha kötü çünkü siparişleri belirli bir saate kadar teslim etmesi gerekiyor. Ancak güvenlikçiler, kuryeleri site içerisine motosikletle almıyorlar. Gerekçe olarak ise, yönetimin verdiği emri gösteriyorlar" dedi.

İstanbul genelinde bazı sitelere sipariş getiren motosikletli kuryeler, motosikletleri ile site içerisine alınmıyor. Kimi zaman yemek siparişi, kimi zaman market ürünleri ya da damacana su getiren kuryeler çok bloklu geniş alana yayılmış sitelerde sipariş teslimi için uzun süre yürümek zorunda kalıyor. Havaların ısındığı bir dönemde bazen 15-20 dakikalık mesafelerde yürümek zorunda kaldıklarını ve büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren motokuryeler duruma tepki göstererek, soruna çözüm istiyor. Bu durumun siparişlerini geciktirmelerine de neden olduğunu dile getiren kuryeler, müşterilerle de sorun yaşıyor.

"YÜRÜME MESAFESİ ÇOK UZUN"

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, kuryelerin zaman kısıtlaması ve yürüme sıkıntısı yaşadığı için bu konuyu çözüme kavuşturmasını istedi. Site içerisindeki yürüme mesafesi çok uzun olduğu için özellikle damacana su taşıyan kuryelerin çok zorlandığını ifade eden Tomris, "Damacanalarla birlikte gidip, gelmeleri neredeyse yarım saati buluyor. Siteler çok büyük olduğu için buna maruz kalıyorlar. Bazı zaman kısıtlaması olan sitelerde çalışan kuryeler için durum daha kötü çünkü siparişleri belirli bir saate kadar teslim etmesi gerekiyor. Ancak güvenlikçiler, kuryeleri site içerisine motosikletle birlikte almıyorlar. Gerekçe olarak ise, yönetimin verdiği emri gösteriyorlar. Bu konuyla ilgili bir kararname veya yetki yok. Kargo araçları girebiliyor ama motokuryeler giremiyor" dedi.

"HERHANGİ BİR HATA OLDUĞU ZAMAN NE GEREKİRSE YAPARIZ"

Dernekler olarak bu konu hakkında bir toplantı yapılmasını isteyen Tomris, "Bazı restoranlarda işe ehliyeti olmadan başlayan genç arkadaşlarım bu hatayı yapmışlar. Biz site yönetimine talepte bulunuyoruz. Sorunların neden kaynaklandığını sorduk. 'Tek sebebi buraya gelenler motosikleti düzgün kullanmıyor. Biz de bu yüzden siteye girmesine izin vermiyoruz.' Biz de şöyle bir teklif sunduk. Bize bağlı arkadaşlarımız büyük firmada olanlar gelsinler. Plakalarını tanımlasınlar ve hangi firmadan geldiğini söylesinler. Herhangi bir hata olduğu zaman ne gerekirse yaparız. Ama site içerisinde hız yaparak veya zikzak yaparak kazaya sebep verdiği için yasak herkesi kapsadı. Biz dernekler olarak bir toplantı talep edip sorunların ortadan kalkmasını istiyoruz. Yürüme mesafesi uzun ve zaman kısıtlaması bize engel oluyor. Bu yüzden müşterilerle büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Zaman kısıtlaması olduğu için siparişleri güvenlik kapısından teslim ediyoruz. Kaskla beraber site içerisine girmek yasak ama kasklarımızın çalınması söz konusu olabilir. Bu sebeple bir toplantı yaparak konuyu çözüme kavuşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"İŞ YÜKÜMÜZ ARTIYOR"

Üç senedir kuryelik yapan Kaan Kızılırmak, siparişlerini yürüyerek teslim ettiği için zorluk yaşadığını belirterek, "Yaklaşık 300-400 metre yürüyoruz. Bazı sitelerde yürüme mesafesi çok uzun ve tabelalar yetersiz oluyor. Bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Hem iş yükü artıyor hem zaman kaybımız oluyor. Motorların içeri alınması bizim açımızdan iyi olur. Daha hızlı bir şekilde siparişimizi teslim ederek işimize devam edebiliriz. Kurye arkadaşlarımın sitenin içerisinde çocuklar olduğu için dikkat etmesi gerekiyor. Site yönetiminin de yeni kararlar alması lazım" şeklinde konuştu.

"HIZ SINIRI KOYULABİLİR"

Üç senedir kuryelik yapan 22 yaşındaki Enes Cesur da büyük problemler yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Sıcağın altında dakikalarca yürüyoruz. Motorlarımızı içeri almıyorlar. Bloklara gitmek sorun yaratıyor. Bir sipariş 20 dakikamızı alıyor. Görevliler motorumuzu içeri almıyorlar. Yetkililerin motor yolu yapmasını isteyen Cesur, "Kaskla içeri almıyorlar. Hız sınırı koyulabilir. Kasisler artırılabilir" dedi.

MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI
MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI
MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI
MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI
MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI
MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI
MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI
MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAPIDA KALMA İSYANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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