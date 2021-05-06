Motosikletli kuryeden tehlikeye davetiye
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Motosikletli kuryeden tehlikeye davetiye

Motosikletli kuryeden tehlikeye davetiye
Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR - Haberler | Güncel

3 bağlantı yolunda seyir halindeki motosikletli kurye, trafikte yaptığı hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

BAYRAMPAŞA O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki motosikletli kurye, trafikte yaptığı hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Bir ayağını motosikletin gidon kısmına koyan kurye, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüler geçen pazartesi günü, D-100 Karayolu ile TEM otoyolunu bağlayan O-3 bağlantı yolunda çekildi. Görüntülerde kurye, 34 CVM 649 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken bir ayağını motosikletin gidon kısmına koyuyor. Motosikleti de tek elle kullanan kurye, sipariş kutusuna yaslanıyor.

Kendisini cep telefonu kamerası ile kaydeden ve uyarmak için durduran vatandaşlara tepki gösteren kurye, yoluna devam etti

- İstanbul
Motosikletli kuryeden tehlikeye davetiye
Motosikletli kuryeden tehlikeye davetiye
Motosikletli kuryeden tehlikeye davetiye
Motosikletli kuryeden tehlikeye davetiye
Motosikletli kuryeden tehlikeye davetiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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